Augusta

Si schianta contro il guard rail sulla SS 114: perde la vita un 23enne

Il giovane A.S. di Augusta viaggiava da solo

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Incidente mortale autonomo stanotte sulla SS 114 nei pressi dello svincolo di Priolo sulla carreggiata in direzione Catania. A perdere la vita A.S, 23 anni di Augusta che viaggiava da solo. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Noto, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto, insieme al personale sanitario del 118, intervenuto per prestare soccorso.

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