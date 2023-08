Agrigento, assessore Vullo: “Al via domande per bonus nascite”

Una buona notizia per le famiglie agrigentine con bambini nati nel 2023, la comunica direttamente l’Assessore ai servizi sociali Marco Vullo, grazie alla legge regionale 10/2003 ex art. 6 e dopo aver espletato tutto l’iter è operativo il bonus nascita per l’erogazione di mille euro.

L’Isee in corso di validità non deve superare i 3 mila euro.

Per presentare le domande al Comune di Agrigento ci sono tre date inderogabili: entro il 15/09/2023 per i nati dal 01/01/2023 al 30/06/2023; entro il 27/10/2023 per i nati che vanno dal 01/07/2023 al 30/09/2023; entro il 26/01/2024 per i nati che vanno dal 01/10/2023 al 31/12/2023.

E’ una opportunità che sicuramente darà un piccolo contributo alle famiglie agrigentine che si trovano o troveranno nella piacevole situazione di ristorare il proprio nascituro.