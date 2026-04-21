Agrigento, attestato di encomio per il professore Fabio Zarbo

Al mattino di oggi al Comune di Agrigento il sindaco Francesco Miccichè, insieme al consigliere comunale Simone Gramaglia, ha conferito un attestato di encomio al professor Fabio Zarbo. Si tratta di un prestigioso riconoscimento dell’impegno professionale e culturale profuso con dedizione verso la città di Agrigento, nell’ambito delle attività di architetto e docente, volte alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale locale nel panorama nazionale.

Nell’attestato di merito, firmato dal sindaco Miccichè, si legge: “Per aver dato lustro alla Città di Agrigento con la lodevole attività di studio, ricerca e valorizzazione del Teatro civico, culminata nell’eccellente stesura del volume “Il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento: storia, architettura, restauri (1867 – 2025)”, pubblicato dalla casa editrice Giunti. Con la suddetta opera, redatta con passione e rigore scientifico, ha fissato la memoria di uno dei monumenti più significativi e identitari della nostra città, favorendone la conoscenza su scala nazionale. Altrettanto lodevole è la straordinaria attività didattico-educativa da Lei ideata con encomiabile spirito di iniziativa e lungimiranza, condotta con il Liceo Scientifico Statale “Leonardo” in gemellaggio con alcuni istituti di città italiane già insignite del titolo di “Capitale Italiana della Cultura”, finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale locale e di altre realtà del Paese. Considerato che il suo operato rappresenta un esempio virtuoso di senso civico, amore per la Città e attività professionale fuori dall’ordinario, con sincero orgoglio Le conferisco questo pubblico riconoscimento, con l’auspicio che il suo esempio possa essere fonte di ispirazione per la cittadinanza e per le future generazioni. Con stima e riconoscenza.”