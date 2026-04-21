Guasto all’acquedotto: domani niente acqua a Raffadali, Montaperto, Joppolo e Giardina Gallotti

AICA informa che, a seguito di un guasto riscontrato sull’acquedotto Voltano in contrada Solfara nel Comune di Santa Elisabetta, domani – 22 aprile 2026 – sarà necessario sospendere temporaneamente la fornitura idrica per consentire l’intervento di riparazione. I Comuni interessati sono: Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto), Joppolo Giancaxio e Raffadali.

Il ripristino della funzionalità dell’acquedotto è previsto entro le ore 20:00 della stessa giornata di mercoledì 22 aprile. La distribuzione idrica sarà riattivata progressivamente al termine dei lavori, con i necessari tempi tecnici per la normalizzazione del servizio.

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini si scusa per il disagio arrecato e assicura il massimo impegno per ridurre al minimo i tempi di interruzione.