Agrigento, auto si ribalta per l’asfalto viscido: illeso il conducente 

Incidente autonomo lungo la strada provinciale 71, arteria che conduce nel quartiere di San Leone, ad Agrigento. Un uomo a bordo della sua Fiat Panda, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi. Il sinistro è avvenuto nei pressi di Villa Athena Farm, in prossimità della curva. Per fortuna l’uomo non ha riportato gravi conseguenze. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a fermarsi e prestare soccorso, aiutando il conducente ad uscire dall’abitacolo del mezzo.