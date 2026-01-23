In casa con pistola, munizioni e soldi falsi: arrestato 28enne
La perquisizione è scattata per una indagine che ipotizza truffe con un giro di banconote false
Nascondeva in un forno una pistola scacciacani modificata perfettamente funzionante con all’interno sei proiettili. Altre munizioni, invece, sono state rinvenute durante la perquisizione così come delle banconote false. I carabinieri di Menfi hanno arrestato Francesco Sabella, 28 anni, del posto, per i reati di truffa e spendita di monete false.
L’inchiesta è coordinata dalla procura di Marsala. I militari dell’Arma, a margine della perquisizione, hanno rinvenuto l’arma in un forno. Durante l’accertamento sono state trovate 23 banconote da 100 euro contraffatte e ulteriori proiettili. Il gip Antonino Cucinella ha convalidato il provvedimento e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere.