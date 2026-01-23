Menfi

In casa con pistola, munizioni e soldi falsi: arrestato 28enne 

La perquisizione è scattata per una indagine che ipotizza truffe con un giro di banconote false

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Nascondeva in un forno una pistola scacciacani modificata perfettamente funzionante con all’interno sei proiettili. Altre munizioni, invece, sono state rinvenute durante la perquisizione così come delle banconote false. I carabinieri di Menfi hanno arrestato Francesco Sabella, 28 anni, del posto, per i reati di truffa e spendita di monete false.

L’inchiesta è coordinata dalla procura di Marsala. I militari dell’Arma, a margine della perquisizione, hanno rinvenuto l’arma in un forno. Durante l’accertamento sono state trovate 23 banconote da 100 euro contraffatte e ulteriori proiettili. Il gip Antonino Cucinella ha convalidato il provvedimento e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Menfi

In casa con pistola, munizioni e soldi falsi: arrestato 28enne 
Palermo

Lotta al traffico di droga, arrestati cinque pusher: tra loro anche un minorenne
Mafia

Mafia, sequestrati 1.2 milioni di euro a imprenditore vicino alle cosche 
Agrigento

La denuncia di Mareamico: “La falesia di Zingarello continua ad arretrare”
Agrigento

Maltempo, Confcommercio Agrigento al fianco delle imprese colpite dal ciclone Harry
PRIMO PIANO

Riciclaggio, corruzione e droga: 12 arresti nell’operazione “Nirvana”
banner italpress istituzionale banner italpress tv