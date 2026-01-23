In casa con pistola, munizioni e soldi falsi: arrestato 28enne 

Nascondeva in un forno una pistola scacciacani modificata perfettamente funzionante con all’interno sei proiettili. Altre munizioni, invece, sono state rinvenute durante la perquisizione così come delle banconote false. I carabinieri di Menfi hanno arrestato Francesco Sabella, 28 anni, del posto, per i reati di truffa e spendita di monete false.

L’inchiesta è coordinata dalla procura di Marsala. I militari dell’Arma, a margine della perquisizione, hanno rinvenuto l’arma in un forno. Durante l’accertamento sono state trovate 23 banconote da 100 euro contraffatte e ulteriori proiettili. Il gip Antonino Cucinella ha convalidato il provvedimento e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere.