Lotta al traffico di droga, arrestati cinque pusher: tra loro anche un minorenne

I Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi di Palermo nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità comune e al traffico di droga, hanno arresto cinque palermitani di età compresa tra i 17 e i 24 anni e denunciato in stato di libertà un 18enne, tutti noti alle forze di polizia, accusati a vario titolo, di produzione – traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché di furto aggravato.

Nel quartiere Sperone, i militari della Stazione di Palermo Villagrazia con il supporto dei colleghi di Brancaccio e del Nucleo Cinofili, hanno monitorato i movimenti di cinque ragazzi che, hanno fatto sorgere il sospetto che gli stessi potessero vendere stupefacente. I presunti spacciatori, dopo aver preso contatto con gli avventori, a turno si avvicinavano ad uno scooter, aprivano la sella e dopo pochi istanti consegnavano verosimilmente le dosi agli acquirenti che con estrema velocità, si dileguavano per le vie del quartiere. Alcuni Carabinieri facenti parte del dispositivo, sono riusciti comunque a fermare uno degli acquirenti, segnalato successivamente alla Prefettura quale assuntore di droga, ottenendo il riscontro all’attività di spaccio. Sottoposto a controllo, all’interno delle tasche dei vestiti è stata trovata una dose di crack che ha dato il via libera per bloccare e successivamente arrestare nella flagranza del reato 4 pusher, tra i quali vi era un 17enne, mentre un quinto, 18enne è stato deferito a piede libero.

Grazie al fiuto dell’unità cinofila addestrata per la ricerca di droga, i tutori dell’ordine hanno scoperto nel vano sotto sella dello scooter utilizzato quale deposito, un vero e proprio deposito di stupefacente, rinvenendo quattro cofanetti in plastica di quelli utilizzati per le mentine, contenenti complessivamente 72 dosi di crack, 19 di cocaina e due di hashish. Nella disponibilità di alcuni indagati è stata rinvenuta anche la somma complessiva di circa 360 euro ritenuta provento dell’attività illecita. Un altro 17enne è stato invece arrestato in flagranza di reato dai militari della Stazione di Brancaccio che lo hanno fermato all’interno di un centro commerciale, con merce non pagata e priva del dispositivo antitaccheggio. Gli arresti dei maggiorenni sono stati convalidati dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di PALERMOmentre i minorenni, sono stati associati al Centro di Prima Accoglienza ”Malaspina”