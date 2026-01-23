Agrigento

La denuncia di Mareamico: “La falesia di Zingarello continua ad arretrare”

L'associazione ambientalista: "Presto ci saranno ulteriori crolli, che faranno sparire per sempre le colline e le spiagge di Zingarello"

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

“Da diversi anni la falesia di Zingarello continua inesorabilmente ad arretrare, senza che nessuno faccia nulla per impedire, o almeno ridurre, questo fenomeno. Qualche anno fa erano state stanziate delle somme per realizzare un progetto, finalizzato a studiare questo fenomeno. Poi invece le somme vennero stornate sulla cattedrale di Agrigento, senza peraltro essere utilizzate. Presto, come si vede dalle immagini, ci saranno ulteriori crolli, che faranno sparire per sempre le colline e le spiagge di Zingarello”. Lo dichiara in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Menfi

In casa con pistola, munizioni e soldi falsi: arrestato 28enne 
Palermo

Lotta al traffico di droga, arrestati cinque pusher: tra loro anche un minorenne
Mafia

Mafia, sequestrati 1.2 milioni di euro a imprenditore vicino alle cosche 
Agrigento

La denuncia di Mareamico: “La falesia di Zingarello continua ad arretrare”
Agrigento

Maltempo, Confcommercio Agrigento al fianco delle imprese colpite dal ciclone Harry
PRIMO PIANO

Riciclaggio, corruzione e droga: 12 arresti nell’operazione “Nirvana”
banner italpress istituzionale banner italpress tv