Agrigento, Babbo Natale in 500 arriva nel reparto pediatria dell’ospedale

Anche quest’anno il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Agrigento, in occasione del Santo Natale non poteva mancare per il consueto appuntamento denominato “Babbo Natale in 500”. Evento benefico al reparto di pediatria di Agrigento per portare un sorriso, gioia, allegria e dei doni ai bimbi ricoverati e che in questo momento si trovano a vivere queste giornate non in maniera spensierata come dovrebbe essere.

Tutti i soci del club si sono dati appuntamento, insieme alle loro amate piccole 500 addobbate a tema, nel piazzale antistante l’ospedale. Da lì visita al reparto di pediatria insieme al gruppo Acsi Nannaredda di Siculiana che con i loro canti natalizi hanno allietato ancor di più questa permanenza in reparto. Subito dopo la visita in Ospedale, il corteo si è trasferito lungo le vie cittadine con Babbo Natale che ha distribuito caramelle a tutti i bimbi che ha incontrato lungo il percorso.