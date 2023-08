Agrigento balla e canta con Elettra Lamborghini (ft e vd)

Il concerto di Elettra Lamborghini nella notte di Ferragosto va come doveva andare: un successo. Pubblico, non solo giovanile, incantato che ha cantato e ballato sulle note dei celebri successi della cantante bolognese che non si è risparmiata ed ha dato il meglio di sé facendo dimenticare gli inghippi pomeridiani della politica con una Giunta comunale spaccata, incapace di decidere quale contributo dare agli organizzatori dell’evento.

Agrigento, Elettra Lamborghini infiamma i suoi fans: il saluto

Ma messe da parte l’ennesimo scontro politico che avrà ripercussioni sulle future attività amministrative, va detto che Elettra Lamborghini, 7,2 mln di follower su Instagram, ha saputo regalare momenti di puro divertimento intrattenendo migliaia di persone che già nel pomeriggio avevano cominciato a prendere posto nell’accogliente piazzale Giglia.

Buona musica, sorrisi, ammiccamenti e tanto entusiasmo hanno trascinato il pubblico presente a trascorrere in allegria la notte di ferragosto.

Servizio d’ordine inappuntabile, nessun problema serio per tutta la durata del concerto e, in definitiva, una bella serata di musica ricca di cose positive. (Foto di Diego Romeo)