Agrigento Bassa, il consigliere Fattori “da oltre un mese e mezzo non si raccolgono i rifiuti”

Da circa un mese e mezzo secondo residenti ed operatori dell’impresa che si occupa dei servizi di pulizia ad Agrigento Bassa si è fermata la raccolta dei rifiuti. Le lamentale riguardano, in particolare, la mancata raccolta dei rifiuti indifferenziati, che nel corso delle settimane si sono accumulati all’interno di un apposito sgabuzzino divenuto ormai impraticabile a causa dei cattivi odori, della sporcizia e della presenza di ratti e insetti.

La vicenda è stata più volte segnalata dai lavoratori e, tra coloro che hanno rappresentato la problematica, anche Innocenzo Ferraro, Responsabile PS Servizi della stazione per l’impresa di pulizia, decoro e manutenzione, ha ritenuto opportuno coinvolgere il consigliere comunale Marcello Fattori, chiedendogli di farsi portavoce della situazione nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Il consigliere Fattori, pertanto, ha raccolto la denuncia anche dei residenti che lamentano gli stessi disservizi svolgendo esclusivamente un ruolo di interlocuzione e di intermediario tra i lavoratori e l’Amministrazione, cercando di favorire una soluzione.

“Secondo quanto riferito – dice Fattori – il mancato ritiro dei rifiuti sarebbe stato motivato da una presunta non corretta effettuazione della raccolta differenziata all’interno della stazione. I lavoratori, tuttavia, spiegano che i rifiuti provengono dai cestini presenti all’interno della stazione e che spesso gli utenti vi conferiscono materiali diversi senza effettuare correttamente la raccolta differenziata. Una volta che i rifiuti vengono mischiati all’interno dei cestini, gli operatori addetti alle pulizie non possono procedere alla separazione manuale dei materiali e sono quindi costretti a raccoglierli come rifiuto indifferenziato”.

“La questione – si legge ancora – è stata rappresentata più volte all’assessore comunale Giuseppe Riccobene, e dopo diverse interlocuzioni ha avuto luogo anche un incontro diretto tra gli operatori della stazione e l’assessore Riccobene, con l’obiettivo di chiarire definitivamente la situazione. Nel corso dell’incontro, Giuseppe Riccobene ha ascoltato le ragioni dei lavoratori, si è scusato per quanto accaduto e ha assicurato che la problematica sarebbe stata risolta nel giro di pochi giorni”.

“Da allora – prosegue la nota – sono trascorsi oltre quindici giorni e la situazione non risulta ancora risolta. I lavoratori riferiscono inoltre di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni in merito. È proprio per questo che oggi gli stessi lavoratori chiedono che la loro situazione venga resa pubblica e che l’Amministrazione intervenga concretamente. Non si tratta di una polemica politica, né di una contrapposizione personale. Si tratta della richiesta, semplice e legittima, di numerosi lavoratori che chiedono di poter svolgere il proprio lavoro in condizioni dignitose e adeguate, senza essere lasciati soli davanti a una situazione che si protrae ormai da settimane. Chiediamo pertanto pubblicamente all’Amministrazione comunale e all’assessore al ramo Giuseppe Riccobene di intervenire con la massima urgenza, affinché venga individuata una soluzione definitiva alla problematica della raccolta dei rifiuti presso la stazione Agrigento Bassa”.

“Continuerò, come fatto fino ad oggi, a garantire la mia disponibilità quale interlocutore tra i lavoratori e l’Amministrazione, nella speranza che questa volta alle rassicurazioni seguano finalmente fatti concreti. Lavoratori e residenti della zona della Stazione di Agrigento Bassa chiedono soltanto di essere ascoltati, tutelati e non abbandonati”, conclude Marcello Fattori.