Stroncato da un infarto durante immersione: muore 62enne

Un malore al termine di un’immersione e’ costato la vita a Marco De Falco, 62 anni, docente di scienze motorie al liceo Santa Rosa da Viterbo, istruttore ed esperto subacqueo. L’uomo e’ morto ieri mattina a Favignana, nelle isole Egadi. In base ad una prima ricostruzione, il professore si sarebbe sentito male dopo essere risalito in superficie. I compagni lo avrebbero caricato sul gommone del diving e raggiunto il porticciolo di Punta Longa, praticandogli il massaggio cardiaco durante la navigazione. La chiamata al 118 di Palermo sarebbe scattata intorno alle 11.20. Una volta a terra, De Falco e’ stato trasportato in codice rosso al presidio sanitario dell’isola, dove le manovre di rianimazione sono proseguite per circa un’ora. E’ intervenuto anche l’anestesista della camera iperbarica, ma ogni tentativo si e’ rivelato inutile. Da quanto emerso, il 62enne sarebbe stato stroncato da un infarto.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunita’ scolastica viterbese. De Falco era molto stimato da colleghi e studenti, che ne ricordano il carattere solare e la grande dedizione all’insegnamento. Un ex collega, con il quale aveva condiviso 25 anni di attivita’ nello stesso istituto, lo descrive come “una persona allegra, estroversa, propositiva e profondamente dedita al lavoro”, sempre pronta a mettere la propria esperienza al servizio dei ragazzi. Numerosi i messaggi di affetto e dolore comparsi sui social. “Ciao Marco, ci mancherai da morire. I tuoi ragazzi sono distrutti”, scrive Francesca. Tiziana lo ricorda invece come “il migliore prof. di sempre”