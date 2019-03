Agrigento, cambiano i vertici dell’Ente Parco Valle dei Templi: “Presidente non ha requisiti”

“Entro dieci giorni i vertici del Parco Archeologico Valle dei Templi verranno sostituiti e rinnovati”. L’annuncio arriva direttamente dall’assessore ai beni culturali della Regione Sicilia Sebastiano Tusa a margine di una interrogazione portata avanti dal Movimento Cinque Stelle che aveva chiesto già sette mesi fa chiarimenti all’assessore circa le cariche ed i ruoli di vertice dell’Ente Parco Valle dei Templi.

In particolare, i pentastellati hanno messo nel mirino l’attuale presidente del Parco Valle dei Templi Bernardo Campo: secondo i “grillini” – ma circostanza confermata anche dall’assessore Tusa ieri in aula – non avrebbe i requisiti previsti dalla legge 20 del 2000 per guidare l’Ente.

“Abbiamo fatto le dovute verifiche – ha detto Tusa – e abbiamo riscontrato che in effetti il presidente del Parco non ha i requisiti per svolgere questa funzione. Entro dieci giorni ci sarà il rinnovo di tutte le cariche compresa quella del direttore del Parco, posto che da due mandati è ricoperto da Giuseppe Parello.