Legacoop ai candidati sindaco dell’Agrigentino: “È tempo di assumere impegni concreti”
In vista delle elezioni amministrative legacoop lancia un appello ai candidati sindaci dei nove comuni che vanno al voto
Legacoop Sicilia Occidentale rivolge ai candidati sindaco un appello netto: è tempo di assumere impegni concreti per costruire una strategia di sviluppo capace di rigenerare i territori e restituire fiducia alle comunità. L’Agrigentino, ha dichiarato Domenico Pistone coordinatore di LEGACOOP Sicilia occidentale, attraversa una fase complessa, segnata da spopolamento, calo delle opportunità occupazionali, indebolimento dei servizi, redditi tra i piu’ bassi del Paese e crescenti disuguaglianze. Un quadro che rischia di compromettere il futuro delle nuove generazioni. Per invertire questa traiettoria è necessario superare interventi frammentari e adottare politiche integrate, fondate su crescita economica, coesione sociale e sostenibilità.
In questo percorso, la cooperazione rappresenta una risorsa strategica: un sistema di imprese democratico, inclusivo e sostenibile, capace di coniugare sviluppo e interesse generale, radicamento territoriale e innovazione, partecipazione e creazione di valore condiviso.
Su queste basi come Legacoop Sicilia Occidentale vogliamo indicare alcune priorità di intervento:
Rigenerazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici;
occorre recuperare immobili inutilizzati e aree degradate che significa restituire loro una funzione sociale, culturale ed economica.
In questo senso, servono programmi strutturati che coinvolgano cittadini, enti del terzo settore e realtà locali, promuovendo gestione condivisa e innovazione sociale.
Servizi sociali infanzia e sostegno alle fragilità;
Il rafforzamento del welfare territoriale è una priorità. Investire in servizi per l’infanzia e nel sostegno alle famiglie contrasta la povertà educativa e costruisce le basi per uno sviluppo equo. Allo stesso tempo, è necessario ampliare e rendere più accessibili i servizi di prossimità per il sostegno alle fragilità sociali e per contrastare la marginalità.
Legalità e trasparenza amministrativa;
La promozione della legalità e della trasparenza deve essere un pilastro dell’azione amministrativa. È fondamentale garantire procedure chiare, accessibili e verificabili, rafforzando gli strumenti di controllo e partecipazione civica. Solo così è possibile creare un contesto favorevole allo sviluppo sano dell’economia e alla fiducia dei cittadini.
Partenariato pubblico-privato ed economia sociale;
Le amministrazioni locali devono dotarsi di strumenti innovativi per la gestione dei beni pubblici. Il partenariato pubblico-privato, con il coinvolgimento dell’economie locali, può garantire sostenibilità, qualità dei servizi e impatto sociale.
Cooperative di comunità e comunità energetiche rinnovabili;
Le cooperative di comunità attivano sviluppo locale e partecipazione, soprattutto nelle aree interne. Le comunità energetiche rinnovabili offrono un’opportunità concreta per produrre energia pulita, ridurre i costi e contrastare la povertà energetica, generando benefici collettivi.Housing sociale
Il disagio abitativo richiede politiche strutturate di housing sociale, con alloggi a costi sostenibili accompagnati da servizi di inclusione, attraverso modelli di collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore.
Cultura e turismo esperienziale
Il patrimonio culturale e ambientale dell’Agrigentino va valorizzato attraverso hub culturali e un’offerta turistica integrata, capace di attrarre visitatori tutto l’anno e promuovere identità, tradizioni e produzioni locali.
Legacoop Sicilia Occidentale conferma la propria disponibilità a confrontarsi con le future amministrazioni, mettendo a disposizione competenze, esperienze e strumenti dell’economia cooperativa.
Alle candidate e ai candidati si chiede un impegno chiaro e misurabile: tradurre queste priorità in azioni concrete, Solo così sarà possibile avviare una nuova stagione di sviluppo per l’Agrigentino, fondata su inclusione, sostenibilità e protagonismo delle comunità.