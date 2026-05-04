Legacoop ai candidati sindaco dell’Agrigentino: “È tempo di assumere impegni concreti”

Legacoop Sicilia Occidentale rivolge ai candidati sindaco un appello netto: è tempo di assumere impegni concreti per costruire una strategia di sviluppo capace di rigenerare i territori e restituire fiducia alle comunità. L’Agrigentino, ha dichiarato Domenico Pistone coordinatore di LEGACOOP Sicilia occidentale, attraversa una fase complessa, segnata da spopolamento, calo delle opportunità occupazionali, indebolimento dei servizi, redditi tra i piu’ bassi del Paese e crescenti disuguaglianze. Un quadro che rischia di compromettere il futuro delle nuove generazioni. Per invertire questa traiettoria è necessario superare interventi frammentari e adottare politiche integrate, fondate su crescita economica, coesione sociale e sostenibilità.

In questo percorso, la cooperazione rappresenta una risorsa strategica: un sistema di imprese democratico, inclusivo e sostenibile, capace di coniugare sviluppo e interesse generale, radicamento territoriale e innovazione, partecipazione e creazione di valore condiviso.

Su queste basi come Legacoop Sicilia Occidentale vogliamo indicare alcune priorità di intervento:

Rigenerazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici;

occorre recuperare immobili inutilizzati e aree degradate che significa restituire loro una funzione sociale, culturale ed economica.

In questo senso, servono programmi strutturati che coinvolgano cittadini, enti del terzo settore e realtà locali, promuovendo gestione condivisa e innovazione sociale.

Servizi sociali infanzia e sostegno alle fragilità;

Il rafforzamento del welfare territoriale è una priorità. Investire in servizi per l’infanzia e nel sostegno alle famiglie contrasta la povertà educativa e costruisce le basi per uno sviluppo equo. Allo stesso tempo, è necessario ampliare e rendere più accessibili i servizi di prossimità per il sostegno alle fragilità sociali e per contrastare la marginalità.

Legalità e trasparenza amministrativa;

La promozione della legalità e della trasparenza deve essere un pilastro dell’azione amministrativa. È fondamentale garantire procedure chiare, accessibili e verificabili, rafforzando gli strumenti di controllo e partecipazione civica. Solo così è possibile creare un contesto favorevole allo sviluppo sano dell’economia e alla fiducia dei cittadini.

Partenariato pubblico-privato ed economia sociale;

Le amministrazioni locali devono dotarsi di strumenti innovativi per la gestione dei beni pubblici. Il partenariato pubblico-privato, con il coinvolgimento dell’economie locali, può garantire sostenibilità, qualità dei servizi e impatto sociale.

Cooperative di comunità e comunità energetiche rinnovabili;

Le cooperative di comunità attivano sviluppo locale e partecipazione, soprattutto nelle aree interne. Le comunità energetiche rinnovabili offrono un’opportunità concreta per produrre energia pulita, ridurre i costi e contrastare la povertà energetica, generando benefici collettivi.Housing sociale

Il disagio abitativo richiede politiche strutturate di housing sociale, con alloggi a costi sostenibili accompagnati da servizi di inclusione, attraverso modelli di collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore.

Cultura e turismo esperienziale

Il patrimonio culturale e ambientale dell’Agrigentino va valorizzato attraverso hub culturali e un’offerta turistica integrata, capace di attrarre visitatori tutto l’anno e promuovere identità, tradizioni e produzioni locali.

Legacoop Sicilia Occidentale conferma la propria disponibilità a confrontarsi con le future amministrazioni, mettendo a disposizione competenze, esperienze e strumenti dell’economia cooperativa.

Alle candidate e ai candidati si chiede un impegno chiaro e misurabile: tradurre queste priorità in azioni concrete, Solo così sarà possibile avviare una nuova stagione di sviluppo per l’Agrigentino, fondata su inclusione, sostenibilità e protagonismo delle comunità.