Agrigento Capitale cultura 2025, si presenta il logo e il piano comunicativo

Si terrà lunedì 30 dicembre alle 10.30 nei locali di Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi la conferenza stampa di presentazione del logo di scopo e del piano comunicativo per la destinazione Agrigento per il 2025, anno in cui la città sarà Capitale italiana della Cultura.

Presenti oltre il direttore del Parco Roberto Sciarratta, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e il dirigente del Servizio 9 Gestione Parchi e siti UNESCO della Regione e presidente del Consiglio del Parco Valle dei Templi Giuseppe Parello, i rappresentanti della Fondazione Agrigento 2025, della Fondazione Teatro Pirandello e della Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento.

La conferenza sarà anche il momento per fare un consuntivo sulle attività preparatorie già svolte e sostenute, così come il piano di comunicazione che verrà presentato lunedì, dalla Regione Siciliana.