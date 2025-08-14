Agrigento capitale cultura, Miccichè: “Tutti i progetti sono stati approvati dal Ministero”

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ritiene opportuno intervenire a fronte della diffusione di notizie, anche veicolate tramite dei video, afferenti ai progetti relativi ad “Agrigento capitale italiana della cultura 2025”.

Miccichè afferma: “A causa della diffusione di notizie infondate, fuorvianti e spesso politicamente tendenziose, e nel merito dei progetti di ‘Capitale cultura’, ribadisco con forza che tutti i progetti in questione sono stati visionati e approvati dal ministero alla Cultura, traendo origine dal dossier di ‘Agrigento Capitale italiana della cultura’, rivelatosi vincente, redatto da un gruppo di progettazione e non dal sindaco o dalla amministrazione comunale. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno avuto un ruolo fondamentale affinché Agrigento avesse questa occasione irripetibile. Pertanto si ribadisce la completa estraneità di quanto viene imputato alla suddetta amministrazione relativamente alla direzione artistica dei singoli progetti.”