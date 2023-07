Agrigento Capitale della cultura, Sgarbi: “città non particolarmente pulita”

“Da quando Agrigento è stata dichiarata Capitale della cultura, si è fatto poco, oggi con questa mostra si da atto ad una prima attività alla quale ho dato il mio contributo e credo che occorre andare avanti. Bisogna prima di tutto dare più decoro, quello che colpisce non è che la città sia particolarmente pulita, bisogna valorizzare la strada degli scrittori, non bisogna buttare giù un albergo per creare un centro commerciale ma piuttosto bisogna puntare sull’accoglienza. Ci sono dei problemi strutturali che devono essere risolti e occorre che la città sia disponibile al turismo che dovrebbe accorrere con il titolo di Capitale italiana della cultura”. Cosi Vittorio Sgarbi, sottosegretario al cultura a margine dell’inaugurazione della mostra “La vergine delle Rocce” che sarà visitabile presso le sale espositive allestite a villa Aurea nella Valle dei Templi di Agrigento.