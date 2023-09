Agrigento, celebrato San Michele Arcangelo: Santo Patrono della Polizia di Stato

L’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha celebrato questa mattina una messa, presso il santuario di San Calogero, in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato. Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili e militari della provincia di Agrigento. San Michele Arcangelo è stato proclamato patrono e protettore della Polizia da Papa Pio XII il 29 settembre 1949 per la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni come impegno professionale al servizio dei cittadini. Per l’ordine, l’incolumità delle persone e la difesa delle cose.