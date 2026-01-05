Agrigento

Agrigento, consegnato il premio regionale “Radici di Sicilia” a Giovanni Moscato

La cerimonia nel suggestivo contesto del Presepe Vivente di Montaperto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è svolta ieri la prima edizione del Premio Regionale “Radici di Sicilia”, nel suggestivo contesto del Presepe Vivente di Montaperto, iniziativa voluta dall’Associazione Socrate, dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio. La cerimonia, presentata da Gabriella Omodei, ha avuto luogo all’interno dell’antica chiesetta di Montaperto, alla presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, del consigliere al turismo del Libero Consorzio Nino Amato e del direttore artistico Giovanni Principato.
A ricevere il riconoscimento è stato Giovanni Moscato, artista e musicista che da anni canta e tramanda, con passione e autenticità, le lodi della sua terra e della sua amata Girgenti. Moscato ha voluto omaggiare i numerosi visitatori che per l’occasione hanno gremito la chiesa con uno spettacolo a tema natalizio e poesie intense, capaci di emozionare profondamente il pubblico. Primo premiato di “Radici di Sicilia”, Giovanni Moscato sarà senza dubbio protagonista anche delle prossime edizioni, dedicate a quei volti e a quegli artisti, anche amatoriali, che donano lustro alla città di Agrigento.
Il Presepe Vivente di Montaperto attende ora i visitatori domani, 6 gennaio, con l’arrivo dei Re Magi, per concludere la tredicesima edizione, che ha già fatto registrare un record di presenze, in particolare di turisti.

