Il nuovo asilo a Montaperto, l’assessore Principato: “Lavori finiti entro la fine di aprile”

“Proseguono speditamente i lavori per la realizzazione del nuovo asilo di Montaperto, intervento finanziato nell’ambito del PNRR destinato a potenziare i servizi educativi per l’infanzia nel territorio comunale.” Lo dice in una nota l’assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato.

“Nel corso degli ultimi sopralluoghi effettuati presso il cantiere è stato possibile constatare che i lavori di realizzazione dell’edificio risultano sostanzialmente completati. La struttura è ormai definita nelle sue principali componenti edilizie e architettoniche, mentre in questa fase restano da completare le opere di sistemazione delle aree esterne e le ultime lavorazioni di finitura.

Secondo l’attuale cronoprogramma dei lavori, la conclusione dell’intervento è prevista entro la fine del mese di aprile 2026, con un anticipo significativo rispetto alla scadenza fissata dal PNRR, prevista per la fine di giugno 2026. Si tratta di un risultato importante che dimostra come, grazie al lavoro congiunto dell’Amministrazione comunale, del Settore Lavori Pubblici, della direzione lavori e dell’impresa esecutrice, sia possibile portare avanti interventi strategici per la città rispettando e persino anticipando le tempistiche dei finanziamenti. Parallelamente, il RUP del progetto, l’ingegnere Gerlando Trupia, ha partecipato al bando per la fornitura degli arredi scolastici. Ci auguriamo che nei prossimi giorni possa arrivare l’esito positivo, così da accelerare le procedure di allestimento e consentire la rapida consegna della struttura alla pubblica istruzione per la piena operatività del nuovo asilo nido. Il nuovo asilo rappresenterà una struttura moderna e funzionale che consentirà di rafforzare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia nella frazione di Montaperto e nel territorio comunale. L’Amministrazione continuerà a seguire con attenzione le ultime fasi dei lavori per consegnare alla comunità una struttura pienamente funzionale e pronta ad accogliere i bambini e le famiglie.”