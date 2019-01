Agrigento: Di Mauro (Autonomisti) raduna gli amministratori del territorio

Il leader degli Autonomisti siciliani e vicepresidente dell’Ars Roberto Di Mauro ha chiamato oggi a raccolta i sindaci dell’Agrigentino per discutere “sulla possibile situazione di preoccupazione e allarme sociale paventata da parte degli amministratori locali, alla luce del quadro finanziario generale”. Nutrita la partecipazione dei primi cittadini all’incontro che si è tenuto ad Agrigento all’hotel Dioscuri. “La sala era affollata dai tanti amministratori locali – si legge in una nota -Il sindaco di Licata Giuseppe Galanti e il deputato regionale autonomista Carmelo Pullara erano assenti perché impegnati nella manifestazione No Trivelle a Licata.







Presenti invece i sindaci di Aragona; Cianciana; Grotte; il vice sindaco; di Licata e quello di Ravanusa e i sindaci di Lucca Sicula; Menfi; Naro; Raffadali; Realmonte; Ribera; San Giovanni Gemini e Siculiana”.

Al centro della discussione “da un lato le difficoltà sempre crescenti che si annunciano per effetto dei tagli dei trasferimenti della Regione agli enti locali attraverso cui le amministrazioni hanno potuto garantire negli anni servizi essenziali come il trasporto pubblico locale e quello ai disabili”. “I sindaci – ha dichiarato Di Mauro – sono l’avamposto principale dei territori, e hanno manifestato una grande preoccupazione per la norma che andrebbe a garantire l’autonomia finanziaria delle grandi regioni del nord”.

L’esponente degli Autonomisti ha poi proseguito: “La Finanziaria nazionale non ha presentato alcun piano di sviluppo per il sud né di investimenti, non ci sono misure a favore delle imprese. In compenso – ha proseguito Di Mauro – gli effetti delle prerogative finanziarie che andrebbero a regioni già posizionate economicamente meglio della Sicilia, finiranno con fare diminuire i soldi per la Sicilia e impoverire ulteriormente un tessuto economico e sociale come il nostro, già compromesso”.