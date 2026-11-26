“Non è mai stata nostra intenzione chiudere i bagni di piazzale Rosselli e di Villa Bonfiglio. Al contrario, fin dall’insediamento stiamo lavorando per riaprire finalmente i servizi igienici nelle zone della città scoperte.” Lo dice in una nota il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, intervenendo sulla questione dei custodi dei bagni pubblici il cui contratto è a rischio.

Il primo cittadino prosegue: “Le strutture oggi in funzione sono nate per Agrigento Capitale italiana della Cultura con un progetto a scadenza e finora sono state finanziate interamente dal Parco archeologico della Valle dei Templi. Il quadro economico attuale del Comune non ci permette di impegnare immediatamente nuove somme e non vogliamo raccontare favole. Per questo da mesi porto avanti un dialogo con il Parco perché continui a garantire un servizio utile, prima di tutto, alla città e importante per i lavoratori che hanno sempre svolto una prestazione pregevole. Da primo cittadino aggiungo che proprio per queste finalità è necessario spendere in maniera oculata la tassa di soggiorno, che quest’anno era già esaurita a febbraio per un Mandorlo in Fiore dai costi record. Per gli stessi motivi rilanciamo in finanziaria l’emendamento per ricevere il 15% pieno dallo sbigliettamento della Valle dei Templi. Queste risorse devono permettere all’amministrazione di rendere Agrigento una città di servizi per i turisti e per chi la vive ogni giorno. Ai custodi voglio dire che comprendo la loro preoccupazione e che la porta del Comune è aperta. Sono certo che questa sarà una storia a lieto fine”