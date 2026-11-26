La Questura di Agrigento e l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) uniscono le forze per promuovere la cultura della prevenzione e della tutela della salute. Oggi, presso la Sala Conferenze “Tommaso Fazello” del Museo Archeologico Regionale, si è tenuto il seminario dal titolo “Polizia di Stato e ASP di Agrigento insieme per gli screening oncologici”.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore della Provincia di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo, nasce dalla sinergia istituzionale tra Polizia di Stato e sanità pubblica con l’obiettivo di sensibilizzare il personale e la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce e dell’adesione ai programmi di screening oncologico. Nel corso della mattinata, esperti del settore sanitario e rappresentanti delle istituzioni hanno approfondito i percorsi di prevenzione attivi sul territorio provinciale, illustrando come una corretta informazione e controlli periodici rappresentino strumenti fondamentali per salvaguardare la salute.