Agrigento, domani 25 aprile anticipata di un’ora la raccolta della plastica

Sarà anticipato di un’ora, dalle 6 alle 5 del mattino, l’inizio del servizio di raccolta differenziata per domani 25 Aprile ad Agrigento. La disposizione di servizio, comunicata dal Comune alle ditte, si è resa necessaria per garantire lo svuotamento lo smaltimento dei mastelli gialli contenenti la plastica. Questo perchè, l’impianto Ecoface di Ravanusa dove viene conferita la plastica, ha dato la propria disponibilità al conferimento entro e non oltre le ore 12. La raccolta di conseguenza deve avvenire a partire dalle 5 del mattino. Alla luce di queste disposizioni, che valgono solo per la giornata festiva di martedì prossimo, anniversario della Liberazione, i cittadini dovranno lasciare i mastelli fuori dalle proprie abitazioni non oltre le 5 del mattino o preferibilmente la sera prima.