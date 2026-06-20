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Raid nelle campagne dell’Agrigentino, tagliati 35 alberi di ulivo nel terreno di un commerciante
Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 3 mila euro. Al via le indagini dei carabinieri della locale Stazione
Trentacinque alberi di ulivo sono stati tagliati e danneggiati da ignoti malviventi in un fondo agricolo di proprietà di una pensionata e del figlio commerciante a Burgio, nell’Agrigentino.
Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra mercoledì’ e giovedì, lontani da occhi indiscreti. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 3 mila euro. Al via le indagini dei carabinieri della locale Stazione.
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Redazione
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