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Ordigno bellico tra Pisciotto e Foce Gallina: polizia transenna l’area

Bagnanti scoprono un ordigno bellico americano della Seconda Guerra Mondiale su un tratto di spiaggia tra Foce Gallina e Pisciotto, a Licata. Interviene la Polizia, area interdetta in attesa degli artificieri.

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Sono stati dei bagnanti a fare la scoperta, nella tarda mattinata di oggi, su un tratto di litorale tra Foce Gallina e Pisciotto, in territorio di Licata. Seminascosto tra sabbia e scogli c’era un ordigno bellico risalente, verosimilmente, alla Seconda Guerra Mondiale: un proiettile di artiglieria di fabbricazione americana, ancora parzialmente leggibile nell’etichetta originale.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a interdire il tratto di spiaggia in attesa degli artificieri.

L’ordigno reca ancora visibile la scritta “PERSONS”, che sarebbe parte della classificazione militare americana anti-personnel: munizionamento progettato per colpire forze nemiche allo scoperto. L’etichetta nera, corrosa da oltre ottant’anni di salsedine, conserva traccia di una griglia con dati tecnici e l’indicatore di orientamento a freccia triangolare, elementi standard nella produzione bellica statunitense dell’epoca.

La storia di questo tratto di costa spiega tutto. Era il 10 luglio 1943 quando proprio sulle spiagge di Licata sbarcò la 3ª Divisione di Fanteria americana nell’ambito dell’Operazione Husky. Combattimenti, bombardamenti navali e aerei, migliaia di munizioni scaricate su un territorio che ancora oggi, a distanza di ottantatré anni, restituisce i segni silenziosi di quella stagione.

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