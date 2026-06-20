Raffadali, il Consiglio comunale aperto si trasforma in un confronto costruttivo

Si è svolto ieri, presso il Consiglio Comunale di Raffadali, il Consiglio comunale aperto dedicato ai temi del servizio idrico integrato e gestione rifiuti indifferenziati che interessano il territorio. Un momento di confronto istituzionale partecipato che ha visto la presenza del Sindaco di Raffadali Ida Cuffaro, della Presidente del Consiglio di Amministrazione di AICA, Danila Nobile, del Presidente della SRR ATO n. 4 Agrigento Est Vito Terrana, dell’Assessore del Comune di Agrigento con delega all’Acqua e ai Rifiuti Giuseppe Riccobene, intervenuto in rappresentanza del Sindaco di Agrigento Michele Sodano, oltre ai consiglieri comunali e a numerosi cittadini. Nel corso della seduta sono stati affrontati, con dati, documenti e chiarimenti puntuali, tutti i principali temi riguardanti il servizio idrico, la distribuzione dell’acqua, gli investimenti in corso, la crisi idrica regionale e le azioni poste in essere da AICA per migliorare progressivamente il servizio.

Il Sindaco di Raffadali, Ida Cuffaro, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro. “Ringrazio AICA, la Presidente Danila Nobile, il Presidente della SRR Vito Terrana e l’Assessore Giuseppe Riccobene per aver accolto il nostro invito. Credo che il Consiglio Comunale debba essere il luogo del confronto e della partecipazione. I cittadini hanno il diritto di ricevere informazioni direttamente da chi ogni giorno è chiamato ad affrontare le problematiche del territorio. Questo metodo di lavoro continuerà a caratterizzare la nostra Amministrazione.” La Presidente Danila Nobile ha risposto a tutti i quesiti posti dai consiglieri comunali e dai cittadini, illustrando in maniera dettagliata il lavoro svolto dall’Azienda negli ultimi mesi e le iniziative intraprese per affrontare una situazione particolarmente complessa che interessa l’intero territorio provinciale. “Ho accolto con grande piacere l’invito a partecipare al Consiglio Comunale aperto perché credo profondamente che il confronto diretto con i cittadini rappresenti uno dei doveri principali di chi ricopre incarichi pubblici.

Il Sindaco Ida Cuffaro mi aveva già manifestato, nei giorni precedenti, il desiderio di poter avere periodicamente AICA in aula per riferire sullo stato del servizio idrico integrato e sugli interventi in corso proprio per dare massima informazione ai suoi cittadini. Ho immediatamente dato la mia piena disponibilità, perché ritengo che la trasparenza, il dialogo e la presenza costante sul territorio siano strumenti fondamentali per costruire un rapporto di fiducia con le comunità da parte di un Sindaco. Durante il Consiglio Comunale aperto ho voluto anche lanciare un messaggio di fiducia. Comprendo perfettamente che, dopo decenni nei quali criticità strutturali del servizio idrico sono state vissute quasi come una normalità, ogni cambiamento possa generare dubbi, preoccupazioni e, talvolta, resistenze. È naturale: i cambiamenti importanti spaventano sempre, soprattutto quando incidono su abitudini consolidate nel tempo. Tuttavia, il percorso che AICA ha intrapreso rappresenta un cambio di paradigma che richiederà impegno, responsabilità e anche un po’ di pazienza, ma è l’unica strada realmente percorribile per restituire alla provincia di Agrigento un servizio idrico moderno, efficiente e finalmente capace di superare le criticità che per troppo tempo hanno condizionato la vita dei cittadini. Stiamo costruendo le basi di un sistema completamente diverso da quello del passato. È un percorso che non produce risultati dall’oggi al domani, ma che consentirà di migliorare progressivamente l’efficienza del servizio, aumentare la disponibilità della risorsa idrica e garantire un futuro più stabile alle nostre comunità. Sono convinta che questa sia la strada giusta e, soprattutto, l’unica che possa finalmente permetterci di vedere la luce in fondo al tunnel.”– ha dichiarato la Presidente di AICA, Danila Nobile. Ampio spazio è stato dedicato anche alle problematiche riguardanti il ciclo dei rifiuti. Il Presidente della SRR ATO n. 4 Agrigento Est, Vito Terrana, ha illustrato le attività poste in essere per fronteggiare l’attuale situazione legata al conferimento dell’indifferenziato, evidenziando il costante impegno della SRR nel garantire continuità al servizio nonostante le note difficoltà del sistema regionale. “Il confronto con i cittadini rappresenta sempre un valore aggiunto. Le criticità si affrontano con il dialogo, con la collaborazione tra istituzioni e con la massima trasparenza. Come SRR continuiamo a lavorare quotidianamente per individuare soluzioni concrete nell’interesse delle comunità amministrate. La recente vicenda relativa al definanziamento dell’impianto per il trattamento dei rifiuti indifferenziati previsto nella zona industriale di Ravanusa impone un’accelerazione del confronto istituzionale. Proprio per questo, nella giornata di mercoledì 24 giugno, alle ore 12.00, è già stato convocato un incontro presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, dott. Arturo Vallone, nel corso del quale sarà effettuata un’analisi complessiva delle possibili soluzioni per il conferimento dei rifiuti dei Comuni ricadenti nella SRR Agrigento Est. L’obiettivo è individuare, in tempi rapidi, un percorso condiviso che consenta di garantire continuità al servizio e dare risposte concrete ai territori.” – ha dichiarato il Presidente Terrana. L’Assessore del Comune di Agrigento, Giuseppe Riccobene, intervenuto in rappresentanza del Sindaco Michele Sodano, ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le amministrazioni locali e gli enti gestori. “Solo attraverso un dialogo costante tra istituzioni è possibile affrontare problematiche complesse come quelle che riguardano il servizio idrico e il ciclo dei rifiuti. La presenza congiunta degli enti testimonia la volontà di lavorare insieme per offrire risposte concrete ai cittadini. A problemi comuni, vogliamo e dobbiamo offrire soluzioni comuni, basate su competenza, merito tecnico, rispetto per le istanze dei cittadini. C’è una fase emergenziale, e poi c’è una fase di ricostruzione, alla quale tutti dobbiamo prendere parte, come i cittadini ci chiedono.” Il Consiglio Comunale si è concluso in un clima di confronto istituzionale e partecipazione, con numerosi interventi dei consiglieri comunali e dei cittadini che hanno potuto ottenere risposte dirette ai quesiti posti. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e conferma la volontà di AICA e SRR ATO n.4 Agrigento Est di continuare a promuovere momenti di informazione e confronto pubblico nei Comuni della provincia, nella convinzione che trasparenza, ascolto e presenza sul territorio costituiscano strumenti essenziali per migliorare il servizio e rafforzare il rapporto di fiducia con le comunità locali.