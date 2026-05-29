Spaventoso incendio a Licata, in fiamme tubi utilizzati da una ditta per dei lavori 

Momenti di forte preoccupazione ieri sera a Licata per un vasto incendio che si è verificato tra via Dalla Chiesa e corso Argentina, a non molta distanza dal porto turistico “Marina di Cala del Sole”. Le fiamme hanno interessato dei grossi tubi in plastica utilizzati da una ditta che – proprio in quella zona – sta svolgendo dei lavori.

In breve tempo si è alzata in cielo una colonna di fumo nero e il rogo era ben visibile anche da centinaia di metri di distanza. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini per capire cosa sia accaduto e se l’origine delle fiamme sia di natura accidentale o ci sia dell’altro.