Catania

Scoperte due strutture sanitarie senza autorizzazioni: sequestrate

Sigilli anche a una palestra utilizzata illegalmente per la riabilitazione

Pubblicato 31 secondi fa
Da Redazione

Operazione dei carabinieri del Nas di Catania contro l’abusivismo sanitario al settore ambulatoriale  privato. Durante una serie di controlli effettuati in due distinti comuni del comprensorio del Calatino Sud-Simeto i militari hanno scoperto e sequestrato due strutture sanitarie abusive che operavano senza le necessarie autorizzazione.

Il primo centro, pubblicizzato come struttura medico sportiva, secondo quanto emerso dalle verifiche dei carabinieri del Nas, offriva in realtà numerose prestazioni sanitarie attraverso laboratori interni risultati totalmente abusivi. Nella struttura operavano medici specialisti esterni che effettuavano visite e consulenze in diverse branche, tra cui ginecologia e podologia, oltre ad altri potenziali servizi specialistici.

Nel secondo caso, militari del Nas hanno scoperto che uno studio autorizzato formalmente come centro di fisioterapia svolgeva in realtà ulteriori attività ambulatoriale non autorizzate. Gli investigatori hanno accertato la presenza di ambulatorio abusivi nei quali venivano erogate prestazioni specialistiche di urologia, cardiologia e ortopedia da parte dei medici esperti. Durante il controllo è stata inoltre rilevata la presenza di una palestra abusiva utilizzata come attività di ginnastica riabilitativa. Al termine delle verifiche guidare una massa ha risposto il sequestro dei locali interessati dalle irregolarità

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