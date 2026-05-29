Agrigento

Vigili del Fuoco di Agrigento, nuove figure specializzate nel soccorso acquatico

La specializzazione consentirà di rafforzare le capacità di intervento soprattutto nelle aree costiere e nelle operazioni di soccorso in acqua

Pubblicato 38 secondi fa
Da Redazione

Nuove figure specializzate nel soccorso acquatico entrano a far parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Nei giorni scorsi alcuni operatori hanno concluso con esito positivo il percorso formativo per il conseguimento del brevetto dedicato agli interventi in ambiente acquatico.
La specializzazione, inserita nei programmi di aggiornamento del personale operativo, consentirà di rafforzare le capacità di intervento soprattutto nelle aree costiere e nelle operazioni di soccorso in acqua.
Un ulteriore potenziamento delle competenze tecniche a supporto delle attività svolte quotidianamente sul territorio provinciale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Mafia, annullata sorveglianza speciale ad Antonello Nicosia: servirà un nuovo processo 
Apertura

Al volante della sua auto ubriaco, denunciato autista di bus di Palma di Montechiaro 
Apertura

Spaventoso incendio a Licata, in fiamme tubi utilizzati da una ditta per dei lavori 
Apertura

Rissa con tentato omicidio a Ribera, 4 indagati 
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, la DC respinge l’aut aut del Mpa: “Appello peloso”
banner italpress istituzionale banner italpress tv