Agrigento, dopo quarant’anni in servizio va in pensione il commissario Michelangelo Lo Piparo

Dopo quarant’anni di servizio, è andato in pensione il Commissario della Polizia di Stato Michelangelo Lo Piparo che per tanti anni è stato Funzionario addetto all’Ufficio Immigrazione.

Entrato in polizia nel 1985, dopo la frequenza del corso è stato inviato al Commissariato PS di Pontedera (PI);durante la sua carriera ha prestato servizio nelle Questure di Caltanissetta, Cagliari ed Agrigento, occupandosi di criminalità organizzata, partecipando attivamente alla cattura di pericolosi latitanti e concorrendo a delicate indagini sui sequestri di persona.E’ stato Responsabile del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica della Questura di Agrigento, la sua competenza ha conferito un qualificato e significativo impulso al Posto di Segnalamento di Lampedusa.Ha ancora lavorato presso la DIA di Agrigento e la Polfer.

Numerosi i riconoscimenti premiali concessi dal Ministero per l’impegno e la professionalità dimostrati in tanti anni di servizio.Nominato Commissario della Polizia di Stato, in forza all’Ufficio Immigrazione di Agrigento, ha coordinato le gravose attività relative alla immigrazione regolare e non. A Lampedusa, presso l’HotSpot , ha avuto la gestione di numerosissimi sbarchi.

Il Dott. LO Piparo ha voluto salutare e ringraziare i colleghi durante una cerimonia presso la Sala San Michele della Questura; al termine il Questore Tommaso Palumbo ha rivolto un affettuoso e sincero augurio di buona e serena vita futura.