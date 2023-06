Agrigento e l’aeroporto, costituito il comitato: “I tempi sono maturi”

Le condizioni per la costruzione di un aeroporto ad Agrigento ci sarebbero tutte. Ad unanime oggi nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello imprenditori, sindaci, professionisti e cittadini hanno sottoscritto un protocollo per la costituzione di una pubblica società per azioni; Società che ha per oggetto l’attività di sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio aeroportuale.

“L’obiettivo della società, dice Piero Hamel tra i promotori dell’iniziativa,che per anni alla Provincia regionale di Agrigento, si è lungamente occupato della realizzazione dell’infrastruttura, è quello di essere interlocutore tra pubblico e privato per la realizzazione di un aeroporto ad Agrigento. C’è un sito che è naturalmente vocato che è quello di Licata su cui è stato fatto un progetto approvato dall’Enac a suo tempo ma se si dovesse trovare un altro sito noi siamo pienamente concordi, vogliamo solamente un aeroporto.”

In un secondo momento, il 30 settembre, verrà stabilito, per quelli che si sono proposti come sottoscrittori, la quota da versare.

“Una struttura fattibile, che porterebbe non solo turismo ma sopratutto beneficio economico per la nostra terra”, ha commentato il deputato nazionale Lillo Pisano.