Agrigento

Agrigento, è morto l’imprenditore Elio Guadagni

Elio Guadagni, fondatore dell’omonimo gruppo imprenditoriale leader nel settore automobilistico, si è spento a 87 anni. Era ricoverato in Veneto

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Si è spento improvvisamente Elio Guadagni, imprenditore e colonna portante della Guadagni S.p.A., storica azienda agrigentina.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, lo ha ricordato così: “Elio Guadagni è stato una persona straordinaria: pacata, dal cuore gentile, dotata di grande garbo e di un umorismo sottile, mai invadente.  Uomo di rara eleganza e raffinata intelligenza, è stato una figura stimata e apprezzata, lasciando un segno indelebile nella comunità e nel mondo imprenditoriale del nostro territorio. Alla sua famiglia e in modo particolare alla moglie Giovanna giungano le più sentite condoglianze a nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale.”

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