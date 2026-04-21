Agrigento, è morto l’imprenditore Elio Guadagni

Si è spento improvvisamente Elio Guadagni, imprenditore e colonna portante della Guadagni S.p.A., storica azienda agrigentina.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, lo ha ricordato così: “Elio Guadagni è stato una persona straordinaria: pacata, dal cuore gentile, dotata di grande garbo e di un umorismo sottile, mai invadente. Uomo di rara eleganza e raffinata intelligenza, è stato una figura stimata e apprezzata, lasciando un segno indelebile nella comunità e nel mondo imprenditoriale del nostro territorio. Alla sua famiglia e in modo particolare alla moglie Giovanna giungano le più sentite condoglianze a nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale.”