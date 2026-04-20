Giudiziaria

Corruzione, rinviata a giudizio l’assessore Elvira Amata (Fdi)

L’imprenditrice Marcella Cannariato condannata a due anni e sei mesi

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Il Gip di Palermo Walter Turturici ha rinviato a giudizio l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata (Fdi) e ha condannato a 2 anni e sei mesi col rito abbreviato l’imprenditrice Marcella Cannariato. Entrambe erano accusate di corruzione. Il processo per Amata comincerà il prossimo 7 settembre.

Secondo la Procura, l’assessora avrebbe ottenuto da Marcella Cannariato, legale rappresentante della A&C Broker S.r.l., l’assunzione (dal 26 settembre 2023 al mese di marzo 2024) presso la società del nipote Tommaso Paolucci e il pagamento delle spese sostenute dal ragazzo per alloggiare nella struttura “Leone Suite B&B” per un costo complessivo di 4.590,90 euro più IVA. In cambio dei favori ricevuti l’assessora avrebbe concesso un finanziamento pubblico di 30mila euro alla manifestazione “XXIII ed. Donna, Economia e Potere”, promossa dalla fondazione Marisa Bellisario di cui Cannariato era rappresentante regionale.

I pm di Palermo Felice De Benedittis e Andrea Fusco avevano chiesto la condanna di Cannariato a 2 anni e 6 mesi, mentre Amata ha scelto il rito ordinario.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Mafia e corruzione, rigettato ricorso della procura: “Non c’è agevolazione a Cosa nostra”
Apertura

“Dammi le pizze”, poi il colpo con un cacciavite: la ricostruzione dell’omicidio di Gabriele Vaccaro 
Apertura

Preso l’assassino di Gabriele Vaccaro, è un 17enne egiziano 
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, in prognosi riservata anche l’amico: è un ragazzo di Ribera
Apertura

Maxi operazione antimafia, fermate 32 persone (I NOMI)
banner italpress istituzionale banner italpress tv