Sicurezza stradale, l’associazione AIFVS incontra i candidati sindaci di Agrigento

L’associazione AIFVS (Ass.Italiana Familiari e Vittime della Strada) promuove un incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco della città di Agrigento, con l’obiettivo di porre al centro del dibattito elettorale il tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti.

L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per il numero di sinistri che continuano a

verificarsi nel territorio agrigentino e dalla necessità di adottare politiche concrete e strutturali per la

tutela della vita dei cittadini, in particolare dei più giovani.

Durante l’incontro verranno affrontate alcune questioni prioritarie, tra cui la riduzione della velocità nei centri abitati e introduzione di “zone 30”; il rafforzamento dei controlli su velocità, alcol e guida distratta; la messa in sicurezza delle aree scolastiche e di interesse pubblico; la manutenzione della rete stradale cittadina; la revisione dei punti cruciali della viabilità urbana; l’attivazione di un tavolo permanente sulla sicurezza stradale.

“La sicurezza stradale non è un tema secondario, ma una priorità assoluta di salute pubblica. Ogni incidente rappresenta una tragedia che può e deve essere prevenuta attraverso politiche efficaci, continuità amministrativa e collaborazione tra istituzioni e cittadini. L’incontro rappresenta un’occasione importante affinché i candidati possano esprimere pubblicamente le proprie proposte e assumere impegni concreti nei confronti della comunità”, dichiara in una nota l’associazione AIFVS.

Data, orario e luogo dell’incontro, che verrà moderato dal giornalista Domenico Vecchio, verranno comunicati nei prossimi giorni