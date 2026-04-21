Alfonso Cimino è il nuovo presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento

Grande successo elettorale per il presidente dell’Ordine di Agrigento, Rino La Mendola, risultato primo degli eletti nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli architetti per il mandato 2026-2031.

Nella seduta di Consiglio di ieri, considerata l’incompatibilità tra i ruoli di componente del Consiglio territoriale e nazionale, La Mendola ha formalizzato le proprie dimissioni dal Consiglio di Agrigento, passando il testimone della presidenza all’attuale vicepresidente Alfonso Cimino.

A seguito delle dimissioni di La Mendola si è liberato un posto in Consiglio che è stato attribuito all’architetto Salvatore Danile, risultato primo dei non eletti alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dell’anno scorso (mandato 2025-2029). Nella stessa seduta sono state rinnovate le altre cariche elettive del Consiglio: in particolare, sono stati confermati Giuseppe Mazzotta nel ruolo di consigliere segretario e Angela Muratore nel ruolo di consigliere tesoriere, mentre sono stati eletti alla vicepresidenza i consiglieri Giuseppe Vita e Melinda Drago.

Giovedì prossimo 23 aprile, alle 10:30, nella sede dell’Ordine, si terrà una conferenza stampa che segnerà il passaggio della presidenza dell’Ordine ad Alfonso Cimino.