Agrigento, erbacce e rifiuti a Piano San Gregorio

Erbacce alte, sporcizia, degrado a Piano San Gregorio, dove il 9 maggio 1993 Papa Giovanni Paolo II lanciò il suo storico monito contro la mafia. Ogni anno lo scenario si ripete.

“Da anni denunciamo lo stato in cui versa questo sito. Tutto viene ignorato fino a pochi giorni prima della commemorazione, poi qualche rattoppo e via. È inaccettabile. Lo spiazzo di Piano San Gregorio, a due passi dalla Valle dei Templi, dovrebbe essere un luogo di memoria, riflessione e rispetto, visitabile ogni giorno dell’anno da studenti, turisti, cittadini. E invece, è un esempio plastico di incuria e dimenticanza, in un momento storico in cui la città avrebbe bisogno di mostrare il meglio di sé al mondo”. Cosi Giuseppe Di Rosa del Codacons che da anni si batte per riqualificare e dare dignità a questo spazio sacro alla memoria collettiva.