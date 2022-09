Agrigento, fan in delirio per Coez

Silvano Albanese, in arte Coez, ha infiammato il palco di Agrigento con il suo live “Essere Liberi in Tour – Estate 2022”. Telefonini alla mano, urla, canti a squarciagola, i ragazzini presenti al concerto sono stati trascinati davanti al palco dal rapper e hanno cantato tutte le canzoni.















“Siete voi la mia forza, ha detto dal palco Coez ai giovani fan accorsi da ogni parte della Sicilia. Amo particolarmente la Sicilia e sono contento di questa tappa”.

Un’ora e mezza di spettacolo, con il suo stile sospeso tra pop, rap e canzone d’autore, il cantante ha presentato le sue ultime canzoni e poi le hit che lo hanno reso tra gli artisti più amati del panorama italiano: “Domenica”, “Le luci della città”, “La musica non c’è” e fan letteralmente in delirio nel finale per “È sempre bello”.

Le immagini