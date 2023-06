Agrigento, furgone in fiamme sulla Ss640: salvo conducente

Furgone a fuoco lungo la strada statale 640, nei pressi del bivio per Maddalusa ad Agrigento. L’uomo stava percorrendo tranquillamente un rettilineo a bordo del furgone, quando all’improvviso si è sviluppata una grande fiammata, proprio in corrispondenza della parte del vano motore. Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso l’abitacolo. Il conducente ha avuto una pronta reazione e subito è riuscito ad accostare il mezzo ai bordi della strada.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, impegnati nell’opera di spegnimento, e della successiva messa in sicurezza; presenti anche i poliziotti della sezione Volanti, impegnati negli accertamenti di rito.

Con tutta probabilità a scatenare le fiamme un corto circuito dell’impianto elettrico del veicolo oppure un guasto meccanico.