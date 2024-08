Agrigento, furto al supermercato “Paghi poco” di via Unità d’Italia: al via indagini

Furto nella notte presso il supermercato Paghi Poco di via Unità d’Italia ad Agrigento. I ladri dopo essere entrati all’interno dell’attività commerciale, per prima cosa hanno disattivato l’impianto di videosorveglianza, poi hanno cercato di aprire la cassaforte ma non riuscendo si sono diretti verso le casse. Non è ancora stato quantificato il bottino. Questa mattina la scoperta da parte dei responsabili che hanno lanciato l’allarme è formalizzato denuncia a carico di ignoti. Sul posto gli agenti della volante della questura di Agrigento e la polizia scientifica per effettuare i rilievi. Al via dunque le indagini per risalire ai responsabili.