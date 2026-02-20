Sicilia by Italpress

Donna cade in un dirupo nel Ragusano, tratta in salvo dai Vigili del Fuoco

Sul posto è intervenuto il nucleo speciale SAF dei Vigili del Fuoco

Pubblicato 34 secondi fa
Da Redazione
Donna cade in un dirupo nel Ragusano, tratta in salvo dai Vigili del FuocoRAGUSA (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti in prossimità della pineta di Calaforno, per il recupero di una donna di 45 anni, scivolata per cause in corso di accertamento in un dirupo per circa 16 metri dal bordo strada. Il compagno non vedendola tornare ha dato l’allarme.

Sul posto è intervenuto il nucleo speciale SAF dei Vigili del Fuoco che, utilizzando le tecniche Speleo alpinistiche fluviali, si è calato e con un’apposita barella Toboga, ha recuperato la malcapitata. Riportata in superficie, la donna originaria di Ragusa e residente a Monterosso è stata trattata per le cure del caso dal personale del 118 intervenuto con un ambulanza medicalizzata. Sul posto anche i Carabinieri di Monterosso Almo.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia by Italpress

Donna cade in un dirupo nel Ragusano, tratta in salvo dai Vigili del Fuoco
Menfi

Menfi, scoppia incendio in una villetta: l’intervento dei Vigili del fuoco
Palermo

La truffa della “finta banca”, tre indagati
Messina

In giro con tre panetti di hashish nel marsupio, arrestato
Messina

Carnevale, Guardia di finanza sequestra oltre 45 mila prodotti non sicuri
Agrigento

Recupero urbano del quartiere Terravecchia, l’assessore Principato: “Lavori senza sosta”
banner italpress istituzionale banner italpress tv