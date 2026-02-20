Carnevale, Guardia di finanza sequestra oltre 45 mila prodotti non sicuri

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato nei giorni scorsi oltre 45.500 articoli di carnevale e giocattoli di vario tipo, non conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa ai fini della vendita al pubblico. La merce rinvenuta dalle Fiamme gialle si riferisce a 4 distinti sequestri eseguiti rispettivamente dal Gruppo di Messina, dalla Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e dalla Compagnia di Taormina, nei confronti di alcuni esercizi commerciali gestiti da cittadini di nazionalita’ cinese.

Nel corso della catalogazione della merce e’ stata riscontrata la presenza di numerose e differenti tipologie di prodotti dicarnevale (maschere, cappelli, colane di fiori, cerchietti luminosi accessori e decorazioni per il trucco), giocattoli (pupazzi, macchine e palline morbide) ed altre tipologie di materiali (palline di naftalene, palline di gel trasparenti e colorate), non riportanti le indicazioni minime previste dal Codice del Consumo. In alcuni casi i prodotti erano anche sprovvisti del marchio CE, necessario per attestare la conformita’ agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

Altri, in particolare delle palline igroscopiche, erano stati oggetto di specifica segnalazione da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l’immediato ritiro cautelativo dal mercato per il rischio intrinseco di soffocamento. Queste ultime, circa 19.000 sono state sottoposte a sequestro penale, con la segnalazione di una persona alla Procura della Repubblica di Messina, mentre gli altri prodotti, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, con la segnalazione di quattro imprese alla locale Camera di Commercio.