Agrigento, gli auguri di Natale del Prefetto Romano

“È una occasione tradizionale l’incontro del prefetto con le autorità e la stampa per tirare le somme di quello che si è fatto, raccogliere la voce del cittadino e progettare per il futuro. E’ chiaro che ci sono delle emergenze che vanno affrontate subito, rifiuti, acqua e trasporti, ma è importante ragionare sulla movida agrigentina, la criminalità e bisogna vigilare con molta attenzione. Su questo file rouge sarà improntata l’attività del 2024 con l’aiuto delle istituzioni, e gli enti locali, per gli interessi della comunità. Auguri a tutti i cittadini, alle amministrazioni, e alla stampa che possa esercitare la sua professione in libertà e possa informare. Auguri di tutto cuore”. Queste le parole del prefetto di Agrigento, Filippo Romano, durante lo scambio di auguri presso il palazzo del governo con la stampa agrigentina.