Agrigento, il Leo Club dona una panchina rossa al centro antiviolenza e antistalking Telefono Aiuto

Il Leo Club Agrigento Host ha donato una panchina rossa al Centro antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento.

“Questa donazione è nata per il mio passaggio di campana. Non ho voluto omaggiare in quell’occasione i presenti con mazzi di fiori ma ho deciso di compiere un atto concreto, donando al centro Telefono Aiuto, una panchina rossa, affinchè tutte le persone che si trovano a passare da qui si ricordano di tutte quelle donne che sono state vittime di violenza”, dichiara Marta Castelli presidente Leo Club Agrigento Host.

La panchina è stata collocata nello spazio antistante la sala polifunzionale del centro antiviolenza e antistalking in salita via Francesco Sala.

“Ringraziamo i giovani del Leo Club per il gesto compiuto. Una panchina che sta a significare “io sono qui e voi dovete fare qualcosa contro la violenza”, dichiara l’avvocato Sabrina Schifano responsabile del centro. “Alle donne e sopratutto ai giovani mi sento dire prevenzione, prudenza e conoscenza, perchè chi può darti aiuto sul territorio è presente“.

Per denunciare ogni tipo di violenza basta comporre il 1522 un numero gratuito e attivo 24 h su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking; per contattare il centro di Agrigento basta comporre il numero 0922.22922.