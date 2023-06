Agrigento, il sindaco incontra il commissario Asp per le criticità del pronto soccorso 

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha incontrato questa mattina il commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia. Al centro della visita le condizioni sotto pressione del pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Tante le criticità emerse e i disagi lamentati dai pazienti, alcuni dei quali ammassati in reparto e in attesa per diversi giorni.

“Il pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento è uno dei problemi principali della sanità locale – ha dichiarato il manager dell’Asp Zappia – Le abbiamo provate tutte: bandi deserti, abbiamo preso i medici in pensione. La settimana prossima potrebbe riaprire il cantiere per ottenere spazi maggiori per ridurre l’afflusso delle persone. Ulteriore miglioramento si potrebbe avere con la disponibilità dei medici interni che hanno acconsentito, aldilà degli orari di servizio, di dare dieci turni ciascuno per il pronto soccorso.”