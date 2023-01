Agrigento, il sindaco nomina referente per il centro storico: ecco chi è

Il Sindaco Francesco Miccichè, ha nominato quale Referente per il Centro Storico, uno dei componenti nonché il Coordinatore dello stesso Movimento Culturale “Il Centro Storico di Agrigento”, Sandro Capizzi.

L’incarico, totalmente a titolo volontario e gratuito, mira ad avere una più ampia collaborazione tra i residenti del Centro Storico e l’Amministrazione Comunale. L’incarico è quello di farsi portavoce delle problematiche riguardanti la parte antica della città, di veicolare le istanze singole e collettive da parte degli stessi residenti, al fine di individuare azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità e fruibilità del quartiere.

“Tale nomina referenziale, dichiara il Movimento Culturale Il Centro Storico di Agrigento, ricordiamo nuovamente a titolo volontario e gratuito, non intaccherà in alcun modo l’etica del nostro Movimento Culturale, ovvero quella di un’associazione apolitica ed apartitica. Lo spirito di questa nomina, è quello di avere una voce in più in capitolo, per il bene del Centro Storico”.