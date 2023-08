Agrigento, in casa con droga e fucile: arrestato 35enne

Blitz antidroga della polizia. Gli agenti della sezione narcotici hanno arrestato un trentacinquenne di Agrigento – G.M. – per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione in due immobili in uso all’uso in contrada Canalotto e in via XXVII Maggio ad Aragona.

Gli agenti, coadiuvati dall’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto 35 grammi di cocaina, 83 grammi di marijuana e materiale per confezionare le dosi.

In un terreno adiacente, inoltre, è stato ritrovato un fucile in perfetto stato di conservazione. L’arma è stata sequestrata e verrà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti del caso. Il 35enne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto ai domiciliari.