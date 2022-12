Agrigento, inaugurata nuova sala operatoria all’ospedale San Giovanni di Dio

Cresce la funzionalità del complesso operatorio del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Questa mattina infatti, al termine di un complesso intervento di adeguamento strutturale e tecnologico, è stata inaugurata e idealmente consegnata alla collettività una nuova sala operatoria dotata di apparecchiature di ultima generazione.

Frutto di un investimento di oltre settecentomila euro, la modernissima sala è dotata anche di un innovativo sistema video che, oltre a permettere il monitoraggio costante su schermo dei parametri vitali del paziente, rende realizzabile un eventuale teleconsulto con altre strutture sanitarie grazie alla possibilità di condividere dati e immagini con terminali remoti.

L’ambiente è dotato anche di un impianto modulare di gas medicali che, al bisogno, potrebbe permette alla sala di convertirsi in locale destinato alla terapia intensiva. “L’inaugurazione odierna è certamente un traguardo di grande importanza che ci riempie di soddisfazione – afferma il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – ma non costituisce di certo un punto d’arrivo. Contiamo infatti di partire da questo importantissimo risultato di innovazione tecnologica e funzionale per ammodernare l’intero blocco operatorio e continuare ad offrire sempre crescenti standard di qualità ed efficienza alla popolazione agrigentina”