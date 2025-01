Agrigento, incendio in una abitazione del centro storico: nessun ferito

Un incendio è divampato questa notte in una abitazione in via Vallicaldi, nel centro storico di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti che in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, si sono introdotti all’interno dello stabile per verificare la presenza di persone; fortunatamente l’immobile è risultato vuoto. A completare le opere di spegnimento e la messa in sicurezza sono stati i pompieri; non si conoscono le cause del rogo.