Agrigento, incontro al Libero consorzio per dire no all’autonomia differenziata

Si svolgerà nell’Aula Giglia del Libero Consorzio di Agrigento il giorno 16 febbraio alle ore 16.00 l’incontro tra Sindaci, Sindacati, Associazioni e studenti per dire no all’autonomia differenziata.

A lanciare un appello alla partecipazione sono Don Mario Sorce Alfonso Buscemi Gero Acquisto e Salvatore Pezzino che scrivono: “E’ il momento che le istituzioni, l’associazionismo, le forze sociali, tutti i siciliani scendano in campo contro una misura che emarginerà la Sicilia, relegandola ai margini del Paese e dell’ Europa, precludendone ogni possibilità di sviluppo.

La battaglia contro l’autonomia differenziata ci deve vedere compatti. Va spiegata perché siano chiare a tutti le conseguenze di un provvedimento che spaccherà il Paese facendo pagare alle cittadine e ai cittadini meridionali prezzi altissimi. Affinchè tutti siano consapevoli che mai come oggi è fondamentale esprimere un forte dissenso. Bisogna pretendere misure per lo sviluppo e l’occupazione, bisogna pretendere stessi servizi, stesse opportunità, stessi diritti di chi vive nelle regioni più ricche del Paese, che pensano di potere superare i loro problemi a discapito del Mezzogiorno. Bisogna dire forte no all’autonomia differenziata.

Non ci stiamo a vedere la nostra regione precipitare nella povertà. Non sono queste le indicazioni dell’Europa, non è di questo che parla la nostra Costituzione. Non è questo che meritano la Sicilia e i siciliani. E neanche il Paese , che rischia di arretrare ancora di più.

E’ una battaglia importante. Bisogna potere dire “io c’ero”. Facciamo appello dunque alla mobilitazione, a un’iniziativa di ampio respiro affinchè sia chiaro al governo che c’è un’ampia fetta del territorio nazionale e milioni di cittadini che non ci stanno, che dicono no.